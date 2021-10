Beyrouth (AFP). Syrie: les jihadistes multiplient les assauts pour prendre une ville clé

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) livraient vendredi de violents combats à l'armée de Bachar al-Assad pour tenter de capturer Hassaké, une importante capitale provinciale de Syrie dont la chute constituerait un nouveau revers pour le régime. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est en outre insurgé devant une nouvelle vague de bombardements aux barils d'explosifs, condamnant "toutes les violences contre des civils", alors que l'armée du régime ne cesse d'avoir recours à ces armes sur les territoires tenus par les insurgés, faisant 100 morts en 48H dont 20 enfants, selon une ONG. Depuis le 30 mai, l'EI tente à coups d'assauts et d'attentats suicide de s'emparer de Hassaké, chef-lieu de la province éponyme située dans le nord-est du pays. Le contrôle de cette ville est partagé pour le moment entre le régime et les forces kurdes. Son éventuelle chute donnerait à l'EI le contrôle d'une deuxième capitale provinciale après celle de Raqa (nord), son bastion. La capitale provinciale d'Idleb (nord-ouest) échappe aussi au régime mais elle est aux mains du Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et de rebelles syriens. - Combats acharnés - Le conflit en Syrie a été déclenché en mars 2011 par la répression sanglante d'une révolte pacifique qui s'est ensuite militarisée plongeant le pays dans la guerre civile. Profitant du chaos, des groupes jihadistes se sont emparés de vastes régions. Responsable d'atrocités et fort de dizaines de milliers de combattants, l'EI contrôle désormais la moitié du territoire syrien ainsi que de vastes régions en Irak voisin. Vendredi, "des combats acharnés se poursuivent entre forces du régime et l'EI aux abords sud de Hassaké, l'armée de l'air bombardant violemment les positions jihadistes", selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les quartiers à la périphérie sud sont tenus par l'armée "qui continue de mobiliser" des renforts, a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. Selon des militants, des familles se sont déplacées vers les quartiers kurdes, dans le nord et l'ouest, par peur des tirs. Depuis le début de la bataille de Hassaké, au moins 130 personnes ont péri selon l'ONG: 71 côté régime et 59 jihadistes dont 11 kamikazes à bord de voitures piégées, arme de prédilection de l'EI. L'EI s'est emparé jusqu'à présent d'une prison, d'une station d'électricité -provoquant un black-out dans la ville-, et de positions militaires près de Hassaké. - 100 morts en 48 heures - Ailleurs en Syrie, le régime poursuivait ce que l'OSDH et des militants considèrent comme une campagne aérienne "punitive" contre les civils en région rebelle. En 48 heures, 94 civils, dont 20 enfants et 16 femmes, ont péri dans ces raids aux barils d'explosifs, selon l'ONG. C'est surtout dans la province septentrionale d'Alep que les bilans sont les plus lourds. Plus au nord d'Alep, près de la cité de Marea, une bataille féroce se poursuivait entre le Front Al-Nosra et ses alliés d'une part et l'EI de l'autre. Située sur une route menant à la Turquie, Marea est cruciale pour le ravitaillement. Dans sa guerre contre les rebelles, le régime est aidé par les combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah ainsi que par des combattants iraniens.

