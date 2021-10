Quelques mètres plus haut, près de l'esplanade de la Paix, deux de leurs amis venaient de sauter une haie et avaient atterris douze mètres plus bas, dans les douves du château.

Les victimes, âgés de 22 ans, ont été prises en charge par les pompiers et hospitalisées.

Par chance, le bilan est léger : seulement un poignet cassé.

Photo : dans l'enceinte du château Ducal, près du Café Mancel (Crédit : Frédérique Lecapitaine)