La balade des acteurs de "Band of Brothers" en véhicules d'époque

La série avait cartonné au début des années 2000, saluée pour son réalisme. Adapté d'un livre de Stephen Ambrose, Band Of Brothers racontait le Débarquement de 1944 vu par la "Easy Company" et ses jeunes parachutistes américains. Si le tournage n'a pas eu lieu en Normandie mais en Angleterre, les batailles dans la Manche ont malgré tout inspiré les concepteurs, Steven Spielberg et Tom Hanks.

En 2015, une douzaine d'acteurs de la série visitent donc la Normandie et les théâtres d'opérations du D-Day. Jeudi 4 juin, entre deux séances de dédicaces et de cérémonies, les américains ont ainsi pu replonger à l'époque du tournage, grâce à l'association Overlord 76.

"Comme à la maison"

Ces passionnés de Seine-Maritime ont eu le privilège de transporter les acteurs à bord de leurs véhicules d'époque, depuis le parvis du musée d'Utah Beach, jusqu'à Carentan. Ils avaient le choix entre 13 véhicules, des dodges, des jeeps... Peu téméraires, les comédiens ont finalement tous embarqué dans un GMC, un camion de transport de troupes. "Le plus fiable", selon le chauffeur, Philippe.

"Ces camions sont presque les mêmes que ceux que nous avions sur le tournage. Nous avons passé un bon moment assis comme cela, à l'arrière, alors on s'y sent très à l'aise, comme à la maison" ont confié les acteurs avant le départ... Au programme : rejoindre Carentan via les petites routes, en passant par Saint-Côme-du-Mont pour tester la nouvelle attraction du Dead Man's Corner Musem !

BONUS AUDIO - Reportage de Tendance Ouest à Utah Beach

Reportage Utah Beach Impossible de lire le son.

Pratique. Dédicaces au musée du débarquement à Utah Beach dimanche 7 juin de 11h30 à 13h. Plus d'infos ici.