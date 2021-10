Leonardo DiCaprio, producteur d'un film sur le Tour de France ?

Le film se focaliserait sur la personnalité de Jonathan Boyer, le premier cycliste à avoir participé au Tour en 1981.

Celui-ci était arrivé à la douzième place en 1983 et était devenu célèbre grâce aux grandes quantités de fruits qu'il ingurgitait et à ses croyances religieuses très fortes.

Condamné à un an de prison et cinq ans de probation pour molestation d'enfant, il a continué la course cycliste après sa période de détention et a cherché la rédemption au Rwanda. Pays où lui et sa femme sont entrés dans l'équipe nationale de cyclisme et ont collaboré avec le projet "Rwanda relief agency", qui fournit des vélos et d'autres aides aux Rwandais.

La réalisation serait confiée à Orlando Von Einsiedel ("Virunga").