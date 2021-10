1er festival "Chant des voiles normandes" sur le canal de Caen à la mer

Le festival se déplacera du 6 au 14 juin, de Caen à la mer. Il passera à Caen, Bénouville, Hérouville Saint Clair, Mondeville et Ouistreham. Vousy verrez des bâteaux mais aussi une journée des peintres, une course de bateaux en carton, la construction d’un canaux à clin, des concerts, des balades pour les enfants et les parents, des activités nautiques par les associations locales, des stands associatifs, etc.

Retrouvez le programme complet sur patrimoine-maritime-normand.org

Ecoutez Bruno Conan, président du Comité Régional du Patrimoine Normand Maritime, nous parler de ce nouveau festival: