Trois individus sur un scooter prennent la fuite à Rouen

Une patrouille de police secours aperçoit trois individus sur un scooter qui vient en direction de la rue Pasteur. Ils franchissent le feu rouge à l'angle de la rue Ango, c'est à ce moment que les policiers activent leurs gyrophares qui n'arrêtent pas pour autant le scooter. Un des passagers, sans casque, se débarrasse d'une cigarette artisanale et d'un autre objet dans un emabllage.

Il se débarasse d'objets en roulant

C'est ensuite qu'ils s'arrêtent rue de Constantine. Le pilote de 27 ans demeurant à Sotteville-lès-Rouen est interpellé pour conduite sous l'emprise de l'alcool avec 1,44g dans le sang, refus d'obtempérer et défaut d'assurance. Le passager sans casque de 26 ans et demeurant Canteleu, est lui aussi interpellé pour possession de stupéfiants, puisque que le sachet dont il s'était séparé contenait 10g de résine de cannabis, et non port de casque. Ils sont tous deux placés en garde à vue, le deuxième passager est, lui, laissé libre.