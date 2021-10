Harfleur : tentative de vol par effraction

Alors qu'il était en train de discuter avec un voisin, un habitant d'Harfleur aperçoit un individu s'enfuir de son jardin ce mercredi 3 juin. Lorsqu'il rentre dans son domicile, il constate que les serrures de sa veranda et de sa salle à manger sont fracturées, sans pour autant constater d'objets manquants. Il fait appel au service de police en leur donnant des indications sur le malfaiteur, sa description et la direction de sa fuite.

Des gants et un tournevis retrouvé sur lui

Après diffusion de l'information, une partrouille de police retouve l'auteur des faits rue de la Vallée qui avait en sa possession une paire de gants et un tournevis. L'individu de 42 ans et demeurant Harfleur est interpellé et placé en garde à vue par la brigade anti-criminalité.