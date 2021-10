Une cinquième saison de "Prison Break" arrive sur nos écrans

Wentworth Miller et Dominic Purcell sont décidemment inséparables ! Nous les retrouverons à la rentrée dans le spin-off d’«Arrow» et de «Flash» : «Legends of Tomorrow». Ils y campent respectivement le Captain Cold et Heat Wave, deux adversaires du Flash dans la série.

La Fox vient de lancer un projet de mini-série évènement pour un retour de «Prison Break». Une suite de la saison 4 qui s'est achevée en 2009 qui comportera une douzaine d'épisodes. Michael Scofield et Lincoln Burrows reprennent donc du service mais pour l'instant aucune date précise n'a été annoncée.

Autre question restée sans réponse, est-ce le rappeur Faf La Rage qui s'occupera du générique ?