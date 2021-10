Moscou (AFP). Ukraine: Kiev menace gravement le processus de paix, selon Moscou

Le processus de paix dans l'est de l'Ukraine, où un conflit armé oppose les forces régulières aux séparatistes prorusses, risque de "voler en éclats" à cause des actes de Kiev, a accusé jeudi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Les accords de paix de Minsk 2, signés le 12 février, "sont en permanence menacés de voler en éclats à cause des actes des autorités de Kiev qui tentent d'échapper à leurs obligations d'établir un dialogue direct" avec les séparatistes, a déclaré M. Lavrov, cité par l'agence Interfax, lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou. Le gouvernement ukrainien accuse pour sa part les rebelles d'avoir lancé une offensive majeure près de Mariinka, à une vingtaine de kilomètres de Donetsk. Au moins 24 personnes ont péri dans les combats, selon des bilans des autorités ukrainiennes et des séparatistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire