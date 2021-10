Les températures vont annoncer l'été ce jeudi 4 juin en Basse et Haute-Normandie. Elles atteindront 25° à 26° sur l'ensemble du territoire normand. Légèrement plus fraîches sur les côtes nord autour de 19°. Ciel bleu et grand soleil pour tout le monde.

Orages sur l'Est vendredi

Des orages sont prévus par Météo France le vendredi 5 juin dans l'après-midi sur la Haute-Normandie et l'Est de la Basse-Normandie.