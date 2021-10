Seine-Maritime : un trafic d'armes démantelé

L'enquête avait débuté fin 2013 au Havre et a permis, mardi 2 juin, la saisie de 546 armes et de 30 000 cartouches et l'interpellation de 70 personnes suspectées d'avoir participé à un trafic d'armes de guerre.

En décembre 2013, une action policière avait permis l'interpellation de 45 personnes, toutes soupçonnées d'appartenir à un réseau d'importation et de revente d'armes. Un habitant du Havre faisait partie des suspects. C'est à ce moment que la Section de recherches de la gendarmerie de Rouen se saisit de l'enquête.

En février dernier, une dizaine de personnes sont interpellées en France et au Luxembourg, dont le responsable du réseau. Les gendarmes ont également découvert un atelier clandestin de remilitarisation d'armes importées des pays de l'Est.

La poursuite de l'enquête a permis l'arrestation de 70 personnes le mardi 2 juin. Les perquisitions étaient menées par près de 450 gendarmes de 18 régions de France. "Au total, depuis le début de cette enquête, 546 armes ont été saisies, dont 144 armes de poing, 151 armes longues, 251 fusils d'assaut, près de 30.000 cartouches et une dizaine de grenades", a indiqué la gendarmerie de Rouen.

❗#Rouen Démantèlement d'un réseau international de trafic d'armes de guerre. 48 individus en #GàV, 546 armes saisies pic.twitter.com/6Aq8EylZwa — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 3 Juin 2015