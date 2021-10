Paris (AFP). Sondages de l'Elysée: garde à vue levée pour les six anciens collaborateurs de Sarkozy

Les six garde à vue d'anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, Xavier Musca et Emmanuelle Mignon, dans l'enquête sur les sondages de l'Elysée, ont été levées mercredi soir, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête. Les six personnes ont été relâchées sans être déférées devant le magistrat instructeur, ont précisé ces sources. "Il n'y a pas de mise en examen" à ce stade des investigations, a confirmé l'avocat de Claude Guéant, Me Philippe Bouchez el-Ghozi, qui s'exprimait pour son client.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire