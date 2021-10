Paris (AFP). Réforme des programmes: les historiens ont la parole

"Récit national", périodes obligatoires ou facultatives Des historiens ont échangé mercredi à la Sorbonne sur les futurs programmes scolaires qui, après de vives polémiques, seront "sensiblement" reformulés d'ici septembre. Après les "passions" exprimées sur la première mouture, il fallait "redonner au débat son sens scientifique", a déclaré en ouverture du forum la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem. "L'histoire n'est pas la transmission d'une somme finie de connaissances. C'est une construction toujours continuée." L'objectif de cette journée n'était pas de recenser les critiques, mais de définir à partir d'elles "des perspectives", a aussi expliqué Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes (CSP), instance indépendante chargée par la loi de 2013 de rédiger les programmes. Pour l'historien Pierre Nora, qui avait émis quelques réserves sur la première version des programmes, ces derniers "ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette indignité" car ils sont "dans la lignée de ce qui s'était fait en 2008 et même avant". Le débat a opposé les "partisans du roman national, c'est-à-dire l'histoire de France enseignée comme une fierté et une nécessité pour la formation civique, aux tenants d'une ouverture à une histoire déterminée par le poids de la mémoire coloniale", a analysé l'historien, qui ne se reconnaît dans aucun des deux camps. "Il y a tant de victimes que l'on va être en peine de trouver des bourreaux", a ainsi estimé Patrice Gueniffey, directeur de recherches à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), qui juge toutefois que la réforme "ne bouleverse pas la manière dont est enseignée l'histoire en France" mais "aggrave un système déjà en vigueur". Pour Laurence De Cock, professeur d'histoire et membre du collectif Aggiornamento, il faut au contraire enseigner qu' "il y a eu des peuples qui en ont dominé d'autres". - 'Faites-nous confiance' - Les débats ont aussi porté sur la distinction, introduite dans le projet du CSP, entre des périodes obligatoires ou d'autres au choix de l'enseignant. "Qu'on laisse aux enseignants la possibilité de construire leur itinéraire, c'est extraordinaire", a salué Patrick Garcia, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise. "Faites-nous confiance", a lancé un professeur de collège de Dordogne, jugeant inimaginable que les profs fassent l'impasse sur Louis XIV. Mais Bruno Benoît, président de l?Association des professeurs d?histoire-géographie (APHG), s'est inquiété de "lacunes puisqu'il y aura des modules facultatifs". Le programme doit "cadrer ce qui doit se faire" dans tout le pays, a abondé Jean-Rémi Girard, du syndicat Snalc. Le choix "est plutôt plébiscité par les collègues", a assuré une représentante du Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, soulignant qu'il existe en seconde depuis 2010 et "ça se passe bien". Pour elle, la juste place de l'enseignement de l'histoire de France n'est "pas au coeur des inquiétudes", ce qui intéresse les enseignants, c'est d'avoir "des programmes faisables". Ce forum était organisé parallèlement à une consultation des enseignants lancée par le ministère. Les programmes du CP à la troisième seront ensuite amendés, puis finalisés en septembre pour entrée en vigueur à la rentrée 2016. "On va très sensiblement modifier leur écriture. Assumons, notre écriture n'était pas au niveau de ce que nous voulions expliquer", a dit Michel Lussault à la presse. Le CSP attend l'issue de la consultation pour trancher sur les enseignements obligatoires et facultatifs. "Si nous maintenons les choix, nous le reformulerons tout à fait autrement, qu'on ne puisse pas croire que le choix, c'est entre les Lumières et autre chose, mais plutôt dans la manière de traiter un sujet." Autre "hypothèse de travail", avancer la naissance de l'islam en sixième au lieu de la cinquième pour former un bloc sur la naissance des monothéismes. Cela supposerait de rééquilibrer le programme de sixième, en retirant "vraisemblablement la préhistoire". On pourrait ainsi avancer en milieu de quatrième la Première Guerre mondiale --actuellement traitée en fin d'année-- et aller en troisième au-delà de la fin de la guerre froide.

