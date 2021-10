Paris (AFP). Sondages de l'Elysée sous Sarkozy: six gardes à vue, dont Guéant, Musca et Mignon

Six anciens responsables ou conseillers de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy, dont Claude Guéant, Xavier Musca et Emmanuelle Mignon, ont été placés en garde à vue mercredi dans l'enquête sur les sondages de l'Elysée, a appris l'AFP de source proche du dossier. L'enquête, menée par un juge d'instruction du pôle financier, porte sur la régularité des contrats conclus sous le quinquennat Sarkozy entre l'Élysée et neuf instituts de sondage, notamment la société Publifact de Patrick Buisson. Ce dernier ne fait pas partie des personnes en garde à vue, a précisé la source proche du dossier.

