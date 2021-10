Festival du film de Cabourg : la 29e édition dévoilée

Plus de 70 séances en salles sont proposées au public, et 3 projections Ciné-Swann sur la plage : c'est ce que réserve cette 29e édition du festival du film de Cabourg.

Sept films de toutes nationalités sont présentés au Grand Jury et au Jury du Prix de la Jeunesse. Il s'agit de :

L’Éveil d’Edoardo, de Duccio CHIARINI

Farewell To The Moon, de Dick TUINDER

Film sur Alexeev, de Mikhail SEGAL

In Your Arms, de Samanou A.

Les Mariées, de Tinatin KAJRISHVILI

Summer, d’Alanté KAVAÏTÉ

Zurich, de Sacha POLAK

A la tête du Grand Jury, l'actrice française Juliette Binoche sera accompagnée de Jérôme Bonnell (réalisateur), Luís Galvão Teles (réalisateur et producteur), Maxime Nucci (compositeur-interprète et acteur), Raphaël Personnaz (acteur), Céline Sallette (actrice), Guillaume Schiffman (directeur de la photographie), Gilles Taurand (scénariste) et

Mélanie Thierry (actrice). Tous seront chargés de départager les films en compétition et attribuer le Swann d'or.

10 000 visiteurs sont attendus cette année au festival du film de Cabourg.