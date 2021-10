Berlin (AFP). Grèce: la proposition des créanciers sera la base des discussions, pas celle d'Athènes

Une proposition de réformes faite au gouvernement grec par les trois institutions avec qui Athènes négocie servira de "base" aux discussions, et pas une liste présentée par la Grèce, a indiqué mercredi le ministère des Finances allemand. "J'ai la nette impression que la liste (préparée par la Grèce) ne sera pas la dernière solution au problème", a dit à Berlin Martin Jäger, un porte-parole du ministère. La Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) se sont entendus lundi pour présenter leurs propres propositions et celles-ci, attendues de manière imminente, constitueront "la base des discussions qui comptera à nos yeux", a-t-il dit lors d'une conférence de presse régulière du gouvernement.

