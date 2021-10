Paris (AFP). L'OCDE prévoit une légère inversion de la courbe du chômage fin 2015

Le taux de chômage devrait entamer une "légère" décrue durant la seconde moitié de 2015, après un pic en milieu d'année, selon les dernières perspectives de l'OCDE publiées mercredi. Le chômage atteindrait 10,1% de la population active métropolitaine au premier trimestre 2015 (+0,1 point par rapport à fin 2014) puis 10,2% au deuxième, avant de redescendre à 10,1% en fin d'année puis à 10,0% fin 2016, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui préconise des "réformes structurelles du marché du travail". Par ailleurs, l'OCDE a nettement abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2015 et 2016, tablant désormais sur 3,1% et 3,8% contre 4% et 4,3% prévus en mars dernier, et a appelé à accroître les investissements pour stimuler l'économie mondiale. "Le premier trimestre 2015 a enregistré la croissance la plus faible depuis la crise", indique l'Organisation de coopération et de développement économiques dans ses "Perspectives économiques", soulignant notamment la "forte baisse" du PIB aux Etats-Unis et le ralentissement plus important que prévu en Chine.

