Festival : Terres de paroles à la page

La programmation, toujours très ancrée dans l'actualité littéraire, donne la parole à de nombreux auteurs plébiscités par la critique venus lire des extraits de leurs ouvrages comme Miguel Bonnefoy ou Eduardo Berti. Mais si la majeure partie des animations concerne des œuvres de littérature contemporaine, le festival ne néglige pas pour autant les lectures patrimoniales. Le cycle sur Jeanne d'Arc proposé à l'Historial en est une belle illustration. Du 1er au 4 juin, l'Historial accueillera ensuite des soirées thématiques où deux auteurs confronteront leurs opinions et leur plume en un dialogue ciselé. Le festival offre des débats et des rencontres gratuits et soutient de jeunes auteurs.

Pratique. Jusqu'au 7 juin. Rouen au CHU, à l'Armitière ou à l'Historial. Tarif 5€ par lecture. www.terres-de-paroles.com