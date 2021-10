33 000 recrutements prévus en Basse-Normandie

Cette proportion est plus élevée que la moyenne dans l'industrie manufacturière (20%) et sur le bassin de Caen (19,9%). L'hôtellerie-restauration concentre à elle seule 16% des entreprises qui prévoient d'embaucher, majoritairement à titre saisonnier (un tiers des recrutements prévus sur la région sont saisonniers). Le commerce est de deuxième secteur le plus dynamique en termes de recrutement.

Moins d'un tiers des recrutement sont jugés difficiles par les employeurs en 2015. Ce taux (27,9%) est à son niveau le plus bas depuis 2010. Le secteur de la construction demeure celui où les difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter, sont les plus élevées (48,2%), tout particulièrement dans les secteurs d'Alenon et Bayeux, et dans une moindre mesure à Flers, Lisieux, Caen et Honfleur.