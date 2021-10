Paris (AFP). Une appli pour trouver l'âme soeur grâce à son chien

On peut trouver l'âme soeur en promenant son chien ! Comme au cinéma où dans "les 101 dalmatiens" le chien "Pongo" tombe amoureux de la belle "Perdita" avant leur maître et maîtresse respectifs, "Roger" et "Anita" connaissent un coup de foudre. Julien Muller, fondateur de la startup Holidog, un site de garde pour animaux domestiques, a lancé son application Tindog, il y a dix jours, inspirée de l'appli dont elle parodie le nom, Tinder, qui se veut la première application de rencontre "pour chiens et plus si affinités". "L'idée m'est venue car je me suis aperçu que quand on aime les animaux, il vaut mieux rencontrer quelqu'un qui les aime car pour vivre avec eux, sans que ce soit une contrainte, il vaut mieux les aimer !", a raconté mardi à l'AFP Julien Muller, le fondateur de Tindog. "C'est l'expérience de Tinder que l'on a reproduit sur le propriétaire de chien", a-t-il ajouté. Basé sur la géolocalisation, Tindog suggère les profils de chiens et de leurs maîtres situés autour de vous - un peu comme Tinder - et laisse votre index faire le reste. Il suffit de "swiper" vers la droite pour garder un profil jugé intéressant ou, dans le cas contraire, vers la gauche. Si l?intérêt est mutuel, une fenêtre de discussion s?ouvre et permet aux deux nouveaux amis de faire connaissance ou de prévoir une balade. "Au début, les gens parlent durant des heures de leur chien mais ensuite la discussion part sur le maître", a-t-il constaté. En quelques jours, son site compte déjà plus de 10.000 téléchargements, uniquement sur android. Des chiens sont inscrits dans 44 pays, dont 60% en France. Moins coquin, un autre réseau social dédié à la communauté canine, www.dogfidelity.com, qui s'adresse aux propriétaires de chiens, aux professionnels et simples amoureux des chiens, est en ligne mardi. "Dogfidelity est né du constat qu'il n'existe pas de réseau social adapté aux propriétaires de chiens et que le marché canin ne répond que partiellement aux maîtres en termes de service", a expliqué Hélène Laroche, cofondatrice du site. Selon elle, "la grande force de son réseau social c'est que l'on peut créé un compte multiprofil". "Vous pouvez créé le profil de tous vos chiens, qu'ils soient de race, bâtards ou corniauds, ainsi que votre profil sur un seul compte. On peut donc faire le lien entre le maître et son chien", a-t-elle précisé. Si Dogfidelity n'est pas un site de rencontre amoureuse pour humain "après tout, le chien est un fabuleux vecteur de rencontres et les gens feront ce qu'ils veulent!". La France compte huit millions de chiens, qui représentent le 2e marché européen après l'Angleterre.

