Paris (AFP). Jean-Marie Le Pen conteste en justice sa suspension du FN

Jean-Marie Le Pen a annoncé mardi avoir assigné le Front national devant le tribunal de Nanterre pour "contester son exclusion" de ce parti, qu'il a co-fondé en 1972. "Je conteste mon exclusion comme adhérent et donc l'interprétation extensive" des statuts "qui me prive de ma présidence d'honneur, ce qui tend à me museler en vue du congrès par voie postale", a affirmé M. Le Pen, interrogé par l'AFP. M. Le Pen a été suspendu début mai par les instances dirigeantes du parti.

