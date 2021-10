Paris (AFP). La coalition internationale anti-jihadistes accusée d'échec par l'Irak

Le Premier ministre irakien a accusé mardi la communauté internationale d "échec" face au groupe Etat islamique, avant d'exposer à Paris devant la coalition internationale sa stratégie pour reconquérir les territoires tombés aux mains des jihadistes. "Je pense que c'est un échec de la communauté internationale", a lancé Haider al-Abadi lors d'une conférence de presse avant de rencontrer au ministère français des Affaires étrangères une vingtaine de ministres et de représentants d'organisations internationales membres de la coalition contre le groupe Etat islamique. Depuis un an, et malgré quelque 4.000 raids aériens de la coalition menée par les Etats-Unis, ce groupe de radicaux sunnites ultra-violents continue d'avancer et d'engranger les victoires en Irak et en Syrie, contrôlant de vastes pans de territoire à cheval entre les deux pays. "Concernant le soutien à l'Irak, il y a beaucoup de mots, mais peu d'actions sur le terrain", a fustigé M. al-Abadi, citant notamment les problèmes de son pays pour obtenir armes et munitions afin de combattre les jihadistes. M. Abadi devait expliquer à ses alliés de la coalition sa stratégie pour reprendre les territoires irakiens sous contrôle jihadiste, particulièrement dans la province occidentale d'Al-Anbar. Soulignant que le nombre de combattants étrangers dans les rangs de l'EI était de plus en plus important - 60% selon lui -, il a lancé: "Il y a un problème international, il doit être résolu". "Nous devons avoir une explication sur le fait que tant de terroristes viennent d'Arabie saoudite, du Golfe, d'Egypte, de Syrie, de Turquie et de pays européens", a-t-il martelé. - Quelle stratégie face à l'EI ? - La stratégie à adopter face au groupe Etat islamique est au coeur de la réunion de Paris. "Ce que nous devons faire aujourd'hui est d'évaluer les progrès effectués depuis la dernière rencontre de la coalition à Londres il y a six mois, de voir ce qui doit être fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de prendre au sein du groupe des décisions sur les prochaines étapes de ce processus de reconstruction des forces irakiennes sur le terrain", a expliqué le chef de la diplomatie britannique Philip Hammond à la chaîne de télévision Sky News. Jusqu'à présent, la coalition mène des raids et tente de former des soldats irakiens ou des rebelles modérés syriens pour l'action au sol. Mais les raids ont peu de prise sur les "camions bombes" de l'EI et les efforts de formation n'ont pas empêché une récente débâcle de l'armée irakienne à Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar, tombée aux mains des jihadistes le 17 mai. Les plans irakiens pour la reconquête de cette ville devaient être abordés lors de la rencontre de Paris, a affirmé lundi un responsable américain sous couvert d'anonymat. "Nous sommes en train de bouger sur Ramadi et dans Al-Anbar, nous sommes en train de bouger sur Mossoul", la grande ville du nord de l'Irak dont la prise en juin 2014 a marqué le début de la fulgurante offensive des jihadistes, a assuré M. Al-Abadi. "Souvenez-vous qu'il y a quatre mois, des parties de l'ouest de Bagdad étaient sous le contrôle de Daech (autre nom de l'EI, ndlr). Nous avons nettoyé cette zone, nous l'avons rendue aussi sûre que possible militairement, mais il y a toujours - il y en a aussi dans les capitales occidentales - des cellules dormantes qui peuvent frapper à tout moment", a-t-il ajouté. Les Irakiens espèrent pouvoir mobiliser les tribus sunnites pour reconquérir la province d'Al-Anbar, mais Bagdad doit également reprendre rapidement le contrôle des milices chiites qui ont pour l'heure assumé l'essentiel des combats pour contenir l'avancée de l'EI. Ce rôle des milices chiites - soutenues par Téhéran - inquiète Washington.

