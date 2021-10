LikesBerry la chanteuse qui monte... sur scène au Tendance Live Granville

Une artiste qui a la vingtaine, originaire d'Aix-en-Provence, est à la fois auteur, compositeur et interprète, Likes Berry est une adepte de la musique pop avant tout, édulcorée de différentes ambiances selon son humeur. Mais certaines de ses compositions sont plus rock, d’autres plus soul et parfois, elle est même capable de produire certaines parties de ses morceau en rapant.

Rêvélée grâce à son single "Danse pour toi" sorti en avril dernier, elle est actuellement en pleine préparation d’un album et joue au Carré Saint Michel dans le 6ème à Paris les mercredis soirs.

Elle a posté 4 morceaux en demo guitare et voix sur son Soundcloud, enregistrés dans sa région natale au Red Note Studio avec les guitares de Rom’Raisin. Vous pouvez aussi la suivre sur Facebook et Twitter et via quelques vidéos sur Youtube.

Sa première date en Normandie c'est samedi 20 juin à partir de 19h00 Place de la Fontaine Bedeau pour le Tendance Live Granville. Le plus grand concert gratuit de la région avec Axel Red, Boulevard des airs, Archimède, Tibz, Igit, Maude ou encore Tristan Garner et Michaël Canitro.