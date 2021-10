Les fans de la série "Grey's Anatomy" (en version originale) auront reconnu la voix de Camilla Luddington. L'actrice avait déjà prêté sa voix à l'aventurière pour le jeu "Tomb Raider" sorti en 2013.

L'héroïne est menacée par une organisation mystérieuse, désireuse de la tuer pour enfouir les secrets qu'elle a appris.

"Rise of the Tomb Raider" sera disponible cette année, tout d'abord sur la Xbox One et la Xbox 360.