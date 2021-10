Tristan Garner transforme Granville en dancefloor géant samedi 20 juin

Originaire de Nice Tristan Garner est un amoureux de la musique électronique, il n'a pas démarré sa carrière en tant que Dj, mais comme compositeur car au départ il dispose d'une formation de piano. Puis, il met un pied dans la production à l'âge de 14 ans puis se consacre au Deejaying plus tard car étant jeune difficile d'investir dans du matériel professionnel.

De fil en aiguille, il s'oriente vers le mix en restant fidèle à la culture alternative et deviendra ainsi l'un des talents de la scène club en France en participant aux soirées des plus grands établissements nocturnes de l'hexagone et du monde entier. Il fait partie avec Arno Cost, Norman Doray et Arias de la nouvelle génération de la French Touch.

Les dates clés de son parcours

2006 il signe son premier maxi sur le label d’Antoine Clamaran avec Stomp that Shit, The Game et Smash.

2007 il produit Give Love en collaboration avec le chanteur Akil Wingate (21ème du Top 50 France). 2 ans plus tard ce morceau aura été signé dans de nombreux labels étrangers, et rencontre un succès en Russie où le titre a été diffusé plus de 300 000 fois à la radio.

2008 il sort le titre Freedom, la suite de Give Love et une signature américaine sur le label Tommy Boy. L'été de la même année, il produit Caribe, playlisté par des DJs de renommée internationale comme Erick Morillo et David Guetta.

2009 signe la sortie du titre Last Forever, une collaboration avec le DJ français Norman Doray et sort sur 15 labels englobant 20 territoires. Cet été là, Tristan propose nouvelle version du titre Gyspy Woman qui ser alors playlistée par Bob Sinclar, Laidback Luke ou encore John Dahlback.

D'aileurs la même année, il se voit confier un remix officiel du single Peace Song de Bob Sinclar.

2010 la sortie du maxi Fuckin Down en collaboration avec le DJ Gregori Klosman puis il lance son label XtraLife Records au sein de Strictly Rhythm dont la première sortie sera son titre Jazz Me Up.

2012 il s'entour de Sébastien Benett, de Michaël Canitrot, d'Antoine Clamaran et de Gregori Klosman pour fonder le collectif nommé REEPUBLIC à l'image de la Swedish House Mafia.

Il est actuellement Dj résident au Queen à Paris et vient poser ses platines en Normandie, il vous prépare une soirée d'antologie ce samedi 20 juin Place de la Fontaine Bedeau au Tendance Live Granville à partir de 19h00.

