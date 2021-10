Paris (AFP). Roland-Garros: Djokovic élimine Gasquet et retrouvera Nadal en quarts

Le N.1 mondial Novak Djokovic a surclassé le Français Richard Gasquet, 21e, en trois sets (6-1, 6-2, 6-3) pour accéder aux quarts de finale de Roland-Garros où il retrouvera le tenant du titre Rafael Nadal. Ce sera la réédition de la finale de l'an passé à Paris où l'Espagnol avait vaincu le Serbe en quatre sets pour conquérir un neuvième trophée. Le tournoi parisien est seul du Grand Chelem qui manque encore à la collection de Djokovic. Jusqu'ici, "Nole" a toujours buté sur le Majorquin à Paris. Outre la finale de 2014, il s'était incliné à cinq autres reprises: en quarts en 2006, en demies en 2007, 2008 et 2013 et lors d'une autre finale en 2012. Mais le Serbe, légèrement en retrait au total dans leur confrontations (20 victoires, 23 défaites) a remporté cinq de leurs six derniers matches, dont leur dernier duel sur terre battue, en demi-finale cette année à Monte-Carlo. "Je suis excité pour ce match. Jouer contre Nadal, c'est le plus grand challenge sur terre battue. Il n'a perdu qu'un match ici à Roland-Garros. Ce sera un beau match, j'espère", a souligné Djokovic. Cet affrontement prématuré entre les deux grands favoris du tournoi est rendu possible par le fait que Nadal est redescendu au 7e rang mondial. Pour la première fois depuis son premier succès en 2005, il est arrivé à Paris sans être dans les quatre premières têtes de série (N.6) et sans avoir remporté aucun des Masters 1000 sur terre battue. L'Espagnol n'a toutefois fait qu'une bouchée des joueurs qu'il a rencontrés lors des trois premiers tours, tous classés au-delà de la 100e place, ne concédant que 24 jeux. Il a dû davantage bataillé en huitièmes contre l'Américain Jack Sock, 37e (6-3, 6-1, 5-7, 6-2). Lors de ses quatre premiers matches, Djokovic s'est promené, livrant même un véritable récital en huitièmes contre Gasquet, qui n'a jamais pu l'inquiéter. Il s'est procuré la bagatelle de vingt-trois balles de break et en a converties sept. De son côté, Gasquet n'a pu en conclure qu'une seule sur neuf. Derrière un service solide (76% de premières balles), Djokovic a surtout distribué 47 coups gagnants face à un Gasquet en panne de solutions. C'est la 26e victoire d'affilée cette saison pour le champion serbe, qui n'a plus été battu depuis le 28 février et sa défaite en finale du tournoi de Dubaï contre Roger Federer. Depuis fin octobre, le "Djoker" a remporté quasiment tous les tournois importants à savoir Paris-Bercy, le Masters, l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome. Il n'a laissé que celui de Madrid au Britannique Andy Murray après avoir renoncé à se présenter dans la capitale espagnole pour se reposer.

