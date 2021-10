Haute-Normandie : le chômage toujours en hausse

Ils sont 105 183 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A (personne sans emploi au cours du mois) en Haute-Normandie à la fin du mois d'avril 2015. Sur un mois, ce chiffre augmente de 0,6%. Sur un an, il est en hausse de 2,2%.

S'agissant de la catégorie A, par département, le nombre de demandeurs d'emploi augmente en avril 2015 par rapport à la fin mars 2015 de 0,7 % en Seine-Maritime.

Catégorie A, B et C

Concernant les catégories A, B (ayant exercé une activité de 78h ou moins au cours du mois) et C (qui a travaillé plus de 78h au cours du mois), le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 165 930 à la fin du mois d'avril 2015. Ce nombre augmente de 0,7% sur un mois et de 4,5% sur une année.

Pour le département de Seine-Maritime, le nombre de demandeurs d'emploi augmente en avril 2015 par rapport à la fin mars 2015 de 0,7 %.

Catégorie D et E

Les seuls chiffres en diminution concernent les catégories D (en stage ou en formation)et E (contrats aidés) en Haute-Normandie. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi dans ces deux catégories s’établit à 19 717 en Haute-Normandie. En avril 2015, le nombre de celles inscrites en catégorie D diminue de 0,6 % (soit – 52) et le nombre de celles inscrites en catégorie E diminue de 0,5 % (soit – 58) par rapport à la fin mars 2015.