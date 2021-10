Un site web pour les femmes enceintes et les bébés normands

Que peut-on trouver sur votre site 123maman.fr ?

"C'est un site d'informations pratiques dédié à la maternité et à la petite enfance. Les informations que l'on peut y trouver sont uniquement locales et haut-normandes. Il y a un annuaire spécialisé sur lequel on retrouve toutes les associations, des informations sur chaque maternité etc."

Vous étiez juriste de formation, comment vous est venue l'idée de créer ce site ?

"Lorsque je suis tombée enceinte, la première question que je me suis posée c'est de savoir où je pourrais acheter des vêtements de grossesse. J'ai consulté internet et je n'ai pas eu de réponse. Je me suis aperçue que tout se faisait de bouche-à-oreille dans ce domaine alors j'ai voulu faciliter l'accès à l'information sans aucun parti pris. L'objectif, c'est également de promouvoir tout ce qui se fait en Haute-Normandie."

Vous venez de créer un second site. Parlez-nous en…

"J'ai découvert la marque Le Petit Fils du Cordonnier, qui vend des chaussons-chaussures pour bébés lors d'un salon professionnel. J'ai craqué pour les couleurs acidulées et pour la qualité du travail alors j'ai décidé de créer le site Mylittleshoes.fr sur lequel je vends les modèles."