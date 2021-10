Washington (AFP). Semi-conducteurs: Intel rachète Altera pour 16,7 milliards de dollars

Le géant américain des puces informatiques Intel va racheter son compatriote Altera pour 16,7 milliards de dollars, accélérant la consolidation du secteur, ont annoncé les deux groupes lundi dans un communiqué. Intel, qui avait déjà approché Altera en avril, a mis sur la table 54 dollars par action pour mettre la main sur Altera et créer une "nouvelle gamme de produits" dans l'internet des objets et dans l'hébergement des données, indique les groupes. Cette transaction, qui se fera entièrement en numéraire, doit être finalisée dans les six à neuf mois après avoir reçu le feu vert des régulateurs. Elle constitue la plus grosse acquisition jamais réalisée par Intel. "La stratégie de croissance d'Intel est d'étendre notre coeur de métier vers des segments du marché rentables et complémentaires", a commenté Brian Krzanich, directeur général d'Intel, cité dans le communiqué. Altera va apporter à Intel, spécialiste des puces personnalisées, son savoir-faire dans les circuits électroniques logiques FPGA (Field Programmable Gate Array) qui peuvent être reprogrammés pour exécuter des tâches spécifiques à des vitesses élevées. Après la transaction, Altera gardera son existence propre et deviendra une unité d'Intel afin de faciliter la continuité des opérations avec les clients déjà existants. L'opération illustre le mouvement de consolidation d'un secteur qui fait face à une hausse des coûts de production. La semaine dernière, c'est l'américano-singapourien Avago technologies qui a mis la main sur Broadcom pour 37 milliards de dollars. La course aux acquisitions devrait aider les groupes à réduire les coûts, à peser dans les négociations commerciales avec les clients et à proposer des portefeuilles diversifiés, selon les analystes.

