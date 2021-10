Une course poursuite dans les rues de Saint-Etienne-du-Rouvray

Une patrouille de la BAC croise trois véhicules se pourchassant avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray. Les trois voitures roulant à vive allure se doublent et franchissent des feux rouges notamment au niveau du rond-point du Champ de Courses. Ils roulent ensuite avenue de la Pelouse à Sotteville à contre-sens de la circulation puis empruntent l'avenue du 14 Juillet.

Un mineur au volant



La patrouille décide de poursuivre un des véhicules, un 307 SW, et activent le gyrophare et le deux tons. Le conducteur perd le contrôle de sa voiture, fait un tête à queue et finit dans des voitures stationnées. Le conducteur âgé 16 ans est interpellé pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et recel de vol puisqu'il s'avère que le véhicule a été homejacké à Cideville.