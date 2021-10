Une Caennaise oeuvre pour le Népal

Luciana La Marca est une passionnée de montagne. L'an dernier elle se rend pour la première fois au Népal et tombe littéralement amoureuse de ce pays et des gens, « ils sont magnifiques, d'une beauté intérieure incomparable. » Elle prévoit alors d'y retourner chaque année. Le 25 avril, elle vient de commencer son trek au coeur de l'Everest, à environ 3 800 mètres d'altitude, lorsque le sol commence à trembler. « Je voyais les arbres se déplacer de gauche à droite » explique-t-elle. « J'ai immédiatemment compris la gravité de la situation. »

Après un long périple, elle parvient à rejoindre Katmandou, la capitale du pays. Luciana La Marca se pose alors la question de rester sur place ou de rentrer en France. Y être en tant que touriste, « ça me paraissait indécent », et se dit qu'elle « serait plus utile en rentrant en Europe. » Le 8 mai, elle pose le pied en Normandie et se lance dans un combat de tous les jours. Elle créé une association pour aider à la reconstruction et à la mise à l'abri des populations. « Ils ont vraiment besoin d'aide et ces personnes méritent qu'on les aide. »

Si vous souhaitez adresser des dons ou découvrir le projet de Luciana La Marca, c'est ici.