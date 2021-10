San Diego (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: à 92 ans et 65 jours, elle termine le marathon de San Diego, un record

Harriette Thompson est devenue dimanche à 92 ans et 65 jours la femme la plus âgée au monde à disputer un marathon, ont annoncé les organisateurs du marathon de San Diego. La nonagénaire qui participait pour la seizième fois à l'épreuve californienne, a mis sept heures 24 minutes 36 secondes pour boucler les 42,195 km. Elle a été accueillie par des dizaines de spectateurs et de journalistes. "J'ai quelques courbatures, mais tout va bien", a-t-elle expliqué au Charlotte Observer, le journal de la ville de Caroline du Nord où elle vit. "J'ai du mal à croire que j'ai réussi à finir ce marathon. A un moment donné, j'étais vraiment fatiguée. Il y avait une côte devant moi et j'ai eu l'impression de devoir gravir une montagne. Je me suis dit +A ton âge, c'est quand même un peu fou+", a-t-elle ajouté. Le précédent record du genre était détenu par une autre Américaine, Gladys Burrill, qui était âgée de 92 ans et 19 jours lorsqu'elle avait disputé le marathon de Honolulu en 2010. Harriette Thompson s'est mise au marathon pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer, maladie dont elle a survécu à deux reprises, mais qui a eu raison de son mari, de ses deux parents et de trois de ses frères. Cette grand-mère de dix petits-enfants n'a en revanche pas réussi à améliorer le très officieux record du monde du marathon catégorie 90-94 ans dont elle est la détentrice depuis 2014 avec un chrono de 7 h 07 min 42 sec. Elle avait indiqué avant le début de l'épreuve que son programme d'entraînement s'était limité à 17 kilomètres.

