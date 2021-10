Affaire Mathis : "Je n'ose pas avoir de l'espoir"

Comment vous sentez-vous à quelques jours de l'ouverture du procès ?

"Je me prépare à voir monsieur Jouanneau devant une cour d'Assises. Je me prépare aussi à ses réponses, en espérant de tout cœur qu'il nous dise où se trouve Mathis. C'est stressant, fatigant. Je me dis qu'après, je vais enfin pouvoir tourner la page avec monsieur Jouanneau".

Quel que soit ce qu'il peut dire ?

"Bien sûr. S'il ne veut pas répondre, je ne vais pas dépenser mon énergie à le questionner. Je poursuivrai mon combat de mon côté, avec les enquêteurs et la justice. Mais je me prépare à toutes les éventualités".

Ce procès, c'est un moment que vous espérez autant que vous le redoutez ?

"Complètement. J'appréhende. Je ne vais pas y aller avec plaisir. Je me dis que si ce procès avait eu lieu plus tôt, j'en aurai fini. Mais la justice est comme ça. Heureusement, j'ai l'aide du comité de soutien et de mes proches".

Quels contacts avez-vous eu avec Sylvain Jouanneau depuis qu'il est incarcéré ?

"J'en ai eu, devant la juge d'instruction. Et puis un en prison. Ça m'a fait plus de mal que de bien. On se heurte à un mur. Il ne parle que de lui. Psychologiquement, j'étais épuisée parce que je n'ai obtenu aucune réponse".

Pensez-vous qu'il va enfin parler ?

"Je ne sais pas. Peut-être que le fait de se retrouver devant une cour d'Assises, devant un public, devant un jury populaire… On peut toujours espérer que cela lui fasse un électrochoc. Qu'il se rende compte de la gravité de son acte. Mais je n'ose pas trop avoir de l'espoir. Ma chute va être terrible derrière s'il ne dit pas où se trouve Mathis. Alors je me protège. Je pense que ça va être violent".

Vous pensez qu'il n'a pas conscience de la gravité de son acte ?

"Oui je le pense. Il ne parle jamais de Mathis. J'ai vraiment le sentiment que ça n'est pas son problème. Son problème à lui, c'est de me faire du mal à moi. Quelles qu'en soient les conséquences. En l’occurrence là, c'est Mathis qui en souffre. En tout cas, je suis prête à tout entendre. J'ai pris le parti de mettre une carapace. Il va falloir que je prenne beaucoup sur moi".

Si à la fin du procès, vous ne savez toujours pas où se trouve Mathis, le verdict a-t-il une importance pour vous ?

"J'ai toujours dit que monsieur Jouanneau était quelqu'un de dangereux. Plus il sera en prison pour longtemps, plus longtemps je serai tranquille par rapport à lui. Quelque soit le nombre d'années qu'il passera en prison, je suis persuadée que le jour où il en sortira, il en sera toujours au même point. S'il sort rapidement, je crains pour Mathis mais aussi pour ma famille et moi".

