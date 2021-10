DSR : Ifs aura finalement eu chaud

CS Honfleur 2-0 Maladrerie OS

Invaincus depuis début décembre, les Maladiens ont plié à Honfleur pour la clôture du championnat. Sans conséquences, évidemment. Certains de terminer deuxième et de retrouver l'élite régionale, les coéquipiers d'Arnold Kiniffo ont réalisés une saison de haut vol dans la roue de Vire, champion. Avec quinze victoires, huit nuls et seulement trois défaites, la MOS, meilleure défense du championnat (23 buts encaissés) peut désormais se pencher sur un recrutement qui se voudra malin pour répondre aux exigences du niveau de la DH, tout en conservant la solide ossature actuelle.

Vire, de son côté, finit la saison de belle manière en s'imposant devant Cherbourg 3-1.

AS Ifs 1-3 FC Equeurdreville-Hainneville

En perdant pour la troisième fois de suite à domicile, devant le troisième du championnat, Ifs n'est pas passé si loin de la correctionnelle. Assurée de se maintenir grâce à leur victoire à Lisieux le week-end passé, l'équipe d'Hervé Savaroc termine neuvième et première non-relégable, deux points seulement devant Bourguébus. Le BSFC qui, justement, s'est imposé à Mondeville (2-3) pour cette dernière journée. Une fin cruelle pour les Bourguébusiens, vainqueurs de leur trois dernières rencontres et qui auront finalement payé leur manque de rigueur défensive (53 buts encaissés en 26 matchs...). Tout juste promu, Mathieu Le Pont et ses coéquipiers n'étaient pas loin de surmonter le défi de laisser cinq équipes derrière eux. La réserve mondevillaise, elle, aura connue une saison en demi-teinte et termine septième, trois points devant son adversaire du jour.

En grande difficulté entre décembre et mars, l'AG Caen doit son salut à une fin de saison très réussie. Au-delà de leur victoire sur Saint-Lô (3-1) ce dimanche, les Caennais ont gagné six de leur huit dernières rencontres pour finalement finir à la sixième place du tableau. Après trois montées consécutives, l'AGC va pouvoir se donner les moyens de se pérenniser à ce niveau, avant d'aller voir un peu plus haut.