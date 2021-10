Memphis (Etats-Unis) (AFP). Memphis, le lustre perdu de la capitale du blues

Memphis a-t-elle perdu le rythme? Le temple du blues et du rock court après son prestigieux passé, cédant peu à peu son titre de Mecque de la musique américaine à son éternelle rivale Nashville. Avec la disparition de B.B. King, un de ses derniers fils spirituels, le temps où la deuxième ville du Tennessee (sud) donnait le tempo de tout un pays semble bel et bien révolu. C'est pourtant de ses rues, notamment la légendaire Beale Street, que le son du blues a dévalé dans les années 40-50, porté par la rivière Mississippi qui traverse la ville, avant de se propager dans le reste des Etats-Unis. "Le blues en tant que culture populaire est né ici et a, pour beaucoup, contribué à la naissance du rock", explique à l'AFP Jayne Ellen Brooks, du studio Sun Records de Memphis qui joua un rôle pivot dans cette ascension. C'est son fondateur Sam Philips qui, le premier, grava sur sillons les complaintes musicales de B.B. King ou Howlin' Wolf, bravant les interdits de la ségrégation, avant d'ouvrir ses portes à Elvis Presley, Jerry Lee Lewis ou Johnny Cash. - Affront - Dans les années 60-70, c'est un souffle funk et soul qui s'emparera de la ville et du pays avec le label Stax Records qui fit éclore Otis Redding ou Isaac Hayes. "C'était une période incroyable. Il y avait une telle énergie, des Cadillac dans la rue, l'argent était partout", se souvient Chuck O'Bannon, un producteur de télévision local. Aujourd'hui, cette effervescence a vécu. Beale Street exsude encore le blues le soir venu mais son âme semble s'être perdue dans les magasins de souvenirs. "C'est plus une attraction touristique qu'une place forte musicale", assure Michael Oby, un saxophoniste installé de longue date à Memphis mais qui n'aime guère s'y produire. "Il n'y a rien de nouveau qui sort d'ici". Le studio Sun Records continue certes d'enregistrer des artistes mais s'est surtout mué en attraction pour les fans du King. Garée devant l'entrée, une vieille Thunderbird tente d'ailleurs d'entretenir l'illusion que le faste des années 50 est intact. Memphis n'a également pas su retenir ses jeunes talents - Justin Timberlake ou la chanteuse de blues Valerie June - et voit éclore dans les villes avoisinantes les nouvelles sensations comme le jeune prodige du blues Christone "Kingfish" Ingram. "Il y a plein de musiciens ici mais il n'y a personne pour les pousser, les aider financièrement", déplore M. Oby. Affront suprême, la ville voit sa grande rivale Nashville, berceau de la musique country, aimanter une nouvelle vague de talents dont le phénomène Taylor Swift. - Nouvelle vague - Elle n'est pas seule. Jack White, le leader des feu White Stripes, le Britannique Jamie Lidell ou le groupe rock Black Keys ont eux aussi élu domicile à Nashville, y créant leur propre studio ou leur label. "Il y a des musiciens fantastiques et j'ai juste à décrocher mon téléphone quand j'ai une session d'enregistrement", disait récemment un des leaders des Black Keys, Dan Auerbach, pour expliquer son exil. Nashville serait même aujourd'hui la deuxième ville la plus dynamique culturellement aux Etats-Unis devant New York, selon un récent classement du National Center for Arts Research. Memphis, elle, n'apparaît pas dans le top 20. Plus pauvre, plus noire, la ville n'a par ailleurs pas les mêmes ressources et infrastructures que sa concurrente. "L'influence de Memphis a reculé parce qu'elle n'a pas su s'adapter à la transformation de l'industrie après la disparition de labels qui étaient rentables et dynamiques", analyse Charles Hughes, auteur d'un livre sur la musique du sud américain.

