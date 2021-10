Idleb (Syrie) (AFP). Syrie: 20 civils tués dans des raids sur une région rebelle

Au moins 20 civils ont été tués samedi dans une région rebelle du nord-ouest de la Syrie dans des raids aériens du régime qui ont fait ce même jour des dizaines de morts dans la province septentrionale d'Alep, rapporte une ONG dimanche. "Les avions du régime commettent un nouveau massacre, cette fois-ci à Jabal al-Zawiya", une région montagneuse de la province d'Idleb qui est presque totalement aux mains des rebelles et de la branche d'Al-Qaïda, indique l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Au moins 19 civils ont été tués dans les raids sur le village de Balyoune tandis qu'une femme a péri dans des frappes sur un autre village. "Beaucoup de blessés se trouvent dans un état critique", précise l'ONG. Ces raids meurtriers ont été lancés le jour même où 70 civils, dont des enfants, ont été tués par des barils d'explosifs sur la province d'Alep, un des bilans les plus lourds dans cette région ravagée par la guerre. Les raids y ont ciblé un marché populaire à une heure de grande affluence dans la ville d'Al-Bab, tenue par le groupe extrémiste Etat islamique (EI), ainsi qu'un quartier rebelle de l'est de la ville d'Alep, selon l'OSDH qui parle aussi de "massacre". Le ministre britannique des Affaires étrangères Philip Hammond s'est dit "horrifié par cette dernière attaque brutale menée par le régime d'Assad". "Il s'agit d'une preuve choquante supplémentaire sur les méthodes horribles et sans discernement utilisées par le régime d'Assad pour tuer et blesser des civils innocents dont des enfants", a-t-il ajouté. "Nous continuons d'appeler à une transition politique pour un avenir dont Assad ne fera pas partie", a encore souligné le ministre. Le régime a souvent recours aux barils d'explosifs qui ont déjà fait des centaines de morts dans la province d'Alep depuis le début de l'année, une arme aveugle régulièrement dénoncée par les ONG internationales. Les forces du régime ont commencé en 2013 à larguer à Alep ces bombes remplies de puissants explosifs et de ferraille. La ville est divisée depuis 2012 entre l'est aux mains des insurgés et l'ouest contrôlé par le régime. Mais dans la province éponyme le régime ne contrôle plus que quelques secteurs, le reste étant aux mains des rebelles et de l'EI.

