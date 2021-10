L'avion révolutionnaire Solar Impulse 2 a décollé dimanche de Chine et mis le cap sur Hawaï, pour la plus périlleuse des étapes de son tour du monde à travers le Pacifique. Le pilote suisse André Borschberg devra tenir six jours et six nuits de suite seul aux commandes pour cette traversée.

