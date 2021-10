PARIS (AFP). Coupe de France: Thiago Silva titulaire face à Auxerre

Le défenseur et capitaine du PSG, Thiago Silva, incertain en raison d'une blessure à la cuisse, a été titularisé par l'entraîneur Laurent Blanc pour la finale de la Coupe de France contre Auxerre, samedi au Stade de France. Le Brésilien, touché le 23 mai face à Reims lors de la dernière journée de Ligue 1, s'était entraîné normalement jeudi et vendredi et était apparu à la conférence de presse d'avant-match, ce qui laissait déjà supposer sa présence au coup d'envoi. "On va voir aujourd'hui et on saura comment je me sens demain, avait-il déclaré vendredi. C'est le coach qui choisira. Mais si je ne me sens pas à 100%, je dirai au coach qu'il y a des joueurs en meilleure forme pour débuter." Thiago Silva sera accompagné dans l'axe par son compatriote David Luiz. A droite, Blanc a misé sur le Néerlandais Grégory Van der Wiel. Sans concurrent à gauche, le Brésilien Maxwell tiendra sa place sur ce côté alors que Nicolas Douchez, l'homme des coupes, sera dans les buts. En attaque, Blanc, privé de Javier Pastore, suspendu, a opté pour le Brésilien Lucas pour épauler le Suédois Zlatan Ibrahimovic et l'Urguayen Edinson Cavani. Le milieu est classique avec les trois hommes de base de Laurent Blanc dans l'entre-jeu: les Italiens Marco Verratti et Thiago Motta et Blaise Matuidi. Côté auxerrois, l'entraîneur Jean-Luc Vannuchi avait déjà donné sa composition d'équipe avant de venir à Paris. Les équipes Paris SG: Douchez - Van der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Verratti, Motta, Matuidi - Lucas, Ibrahimovic, Cavani Auxerre: Léon - Aguilar, Puygrenier, Fontaine, Djellabi - Aït Ben Idir, Mulumba - Berthier, Sammaritano, Baby - C. Diarra Arbitre: Antony Gautier

