Paris (AFP). Roland-Garros: Murray et Djokivic en huitièmes

Le N.1 mondial Novak Djokovic a contenu la fougue du jeune Australien Thanasi Kokkinakis (84e) en trois sets 6-4, 6-4, 6-4, pour accéder samedi aux huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros. Kokkinakis, 19 ans, est annoncé comme l'un des futurs grands talents du circuit. Mais Djokovic incarne bien le présent et a montré à son jeune adversaire que le chemin vers les sommets serait encore long. Malgré sa qualité de frappe, l'Australien, qui avait sorti son compatriote Bernard Tomic au tour précédent, après avoir sauvé trois balles de match, n'a jamais pu inquiéter le Serbe. Djokovic n'a pas concédé la moindre balle de break, et a frappé quand il a voulu sur le service de Kokkinakis. Il a ensuite salué en termes élogieux son jeune adversaire. "Il a beaucoup talent et de puissance. C'est encore un +teenager+, donc il a encore du temps pour faire de grandes choses. Je l'espère pour lui, parce qu'il a beaucoup de qualités", a-t-il déclaré. Djokovic a ensuite indiqué ne pas savoir s'il pourrait aller voir jouer son grand copain Zlatan Ibrahimovic en finale de la Coupe de France samedi contre Auxerre. L'attaquant du Paris SG était lui-même venu l'encourager jeudi à Roland-Garros. "Je ne sais pas. Ma priorité est de rester en famille. Si mon bébé et ma femme me le permettent, j'irai. Sinon je resterai à la maison", a déclaré le Serbe. Djokovic et Kokkinakis ont ensuite participé, avec Jean Gachassin, le président de la Fédération française, à l'hommage rendu sur le court central à l'Australien Fred Stolle, vainqueur de Roland-Garros il y a 50 ans jour pour jour, le 30 mai 1965. Le Serbe affrontera au prochain tour le Sud-Africain Kevin Anderson, tête de série N.15, ou le Français Richard Gasquet (N.20), pour une place en quarts de finale. De son côté, le Britannique Andy Murray, tête de série N.3, a très sereinement écarté la menace représentée par le jeune Australien Nick Kyrgios (N.29) en trois sets 6-4, 6-2, 6-3. Murray, victorieux cette année des deux premiers tournois sur terre battue de sa carrière à Munich et Madrid, a signé une 13e victoire d'affilée sur cette surface, face à un Kyrgios décevant. A 20 ans, l'Australien est considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs du circuit mondial. Il avait été quart-de-finaliste en 2014 à Wimbledon, son meilleur résultat jusqu'ici en Grand Chelem. A cette occasion, il s'était offert Rafael Nadal en huitièmes de finale. Cette année, il a aussi battu Roger Federer au deuxième tour à Madrid. Mais Kyrgios reste moins à l'aise sur terre battue que sur gazon. Murray, demi-finaliste à Roland-Garros en 2011 et 2014, n'a eu aucun mal à exposer les failles du jeu de son jeune adversaire et a rondement mené son affaire. L'Australien a aussi été handicapé par son bras droit. Il s'est fait poser un strapping (qu'il a rapidement enlevé) au début du troisième set, et a fini par lâcher prise alors qu'il avait un break d'avance dans cette manche. Murray affrontera en huitièmes de finale le Belge David Goffin (N.17) ou le Français Jérémy Chardy.

