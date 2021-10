Alep (Syrie) (AFP). Syrie: 45 civils tués dans des raids du régime à Alep (ONG)

Au moins 45 civils dont des femmes et des enfants ont été tués samedi dans raids aux barils d'explosifs menés par des hélicoptères du régime syrien contre la province d'Alep, dans le nord du pays en guerre, selon une ONG syrienne. Des dizaines de personnes ont également été blessées dans les frappes qui ont visé dans la matinée la localité d'Al-Bab sous contrôle du groupe jihadiste Etat islamique (EI) et le quartier Al-Chaar dans l'est de la ville d'Alep, sous contrôle des rebelles syriens, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les hélicoptères du régime ont lâché des barils d'explosifs sur Al-Bab et des quartiers dans l'est de la ville d'Alep, tuant au moins 45 civils et en blessant des dizaines", a ajouté l'OSDH, basé en Grande-Bretagne, mais qui s'appuie sur un large réseau de sources médicales et de militants à travers la Syrie. Douze personnes ont péri à Al-Chaar, dont huit membres d'une même famille, selon la même source. Parmi les victimes figurent trois enfants et quatre femmes. Dans la localité d'Al-Bab, 33 hommes ont péri dans les raids qui ont ciblé un marché populaire à une heure de grande affluence, a indiqué le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane, en affirmant que 19 personnes étaient toujours portées disparues sous les décombres. Le recours du régime aux barils remplis d'explosifs est régulièrement dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'Homme comme une arme particulièrement destructrice qui tue de manière aveugle. Les forces du régime ont commencé en 2013 à larguer depuis les airs sur les secteurs rebelles d'Alep ces bombes composées de gros barils d'huile, de cylindres à gaz ou de réservoirs d'eau, vidés de leur contenu et remplis de puissants explosifs ainsi que de ferraille. Alep, deuxième ville du pays, est divisée depuis 2012 entre l'est aux mains des insurgés et l'ouest contrôlé par le régime.

