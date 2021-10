Le Havre marque le 80e anniversaire du 1er voyage du paquebot Normandie

Il y a 80 ans, le 29 mai 1935, le paquebot français Normandie, à l'époque un des plus rapides et luxueux au monde,

effectuait son voyage inaugural depuis le port du Havre jusqu'à New York. Un anniversaire qui sera fêté dans la cité portuaire pendant 4 jours.

"Construit à Saint-Nazaire, il était le fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique et a concurrencé les plus grands navires de l'époque par ses dimensions record et sa propulsion innovante", indique Clémence Ducroix, secrétaire générale de l'association French Lines, basée au Havre, qui détient les archives et le patrimoine décoratif inaliénable des anciens paquebots de la compagnie.

Dès son premier voyage, le Normandie, long de 313 mètres, obtiendra le "ruban bleu" récompensant le navire le plus rapide sur l'Atlantique nord. Il sera pendant quelques années le principal concurrent du Queen Mary, les deux paquebots battant chacun à leur tour le record de la traversée, le Queen Mary, ayant le dernier mot en 1938.

Mais concernant le confort et le luxe intérieur, le navire français domina son époque. Il transportait jusqu'à près de 2 000 passagers, et 1 300 membres d'équipage. "Sa courte vie prendra fin le 9 février 1942 à New York, du fait d'un incendie provoqué par un ouvrier soudeur", rappelle Clémence Ducroix. "Il a été saisi par les autorités américaines au gouvernement de Vichy et devait être utilisé pour du transport de troupes".

Une série de conférences, de visites et de projections sont programmées pour rappeler l'épopée du paquebot, notamment sur le thème des arts décoratifs, des arts de la table et de la gastronomie qui séduisaient la clientèle aisée de

l'époque.

Le musée d'art moderne André-Malraux expose à l'occasion de cet anniversaire des laques de Jean Dunand (1877-1942, un des maîtres de l'Art Déco, qui reprennent en format réduit les thèmes décoratifs du fumoir du

Normandie, et qui viennent d'être restaurées.

Avec AFP