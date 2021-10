Paris (AFP). Sarkozy réunit ses troupes pour lancer les Républicains

Nicolas Sarkozy réunit ses troupes ce samedi Porte de la Villette à Paris pour transformer l'UMP en un nouveau parti, "Les Républicains", étape supplémentaire dans sa stratégie de reconquête du pouvoir en 2017. 20.000 personnes environ sont attendues pour cette grand messe qui enterrera l'UMP et officialisera la naissance d'un nouveau mouvement politique, "Les Républicains", nom choisi par l'ex-chef de l'Etat, désireux de faire oublier les affaires qui s'y rattachent (Bygmalion) et les dissensions meurtrières de la fin 2012. Les adhérents ont validé ce nom (83%) lors d'un vote électronique organisé jeudi et vendredi sous l'égide de la haute autorité de l'Union. La participation toutefois n'a été que de 46%. "+Républicains, c'est le nom de ceux qui préfèreront toujours la liberté à toute forme de dépendance", "c'est le nom de ceux pour qui le combat contre le fanatisme et l'intégrisme, contre l'obscurantisme et la déraison, contre la barbarie et la sauvagerie qui menacent toute forme de civilisation dans le monde, est au-delà de la droite et de la gauche", a lancé M. Sarkozy, dans un "appel à tous les Républicains de France", à l'issue du vote. L'ex-chef de l'Etat a conclu cet appel par un tonitruant "Républicains de tous les bords", "Républicains de France", "Républicains, la République a besoin de chacun et chacune d'entre vous () Unissons-nous !". Cette adresse, dont le style rappelle curieusement celui du slogan communiste "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous", pourrait de nouveau susciter l'ire des organisations et élus de gauche qui en avaient appelé à la justice - avant de se faire débouter - pour faire interdire à l'UMP d'utiliser le nom "Les Républicains", au motif qu'il est "impossible de privatiser l'idéal républicain". Cette perspective ne devrait pas démobiliser les milliers de militants attendus au Paris Events Center, dont la grande majorité sera composée de fervents sarkozystes. Tout au long de la journée, ils entendront une soixantaine d'interventions. Les principaux ténors du parti prendront la parole, sauf Jean-François Copé, ex-président de l'UMP, présent mais qui poursuit sa cure de silence médiatique. - "Dix temps forts" - Le congrès se terminera à 16h00 après le discours du président des "Républicains", qui devrait approfondir ce qu'il avait dit en meeting à Paris le 7 novembre, lors de sa campagne pour la présidence de l'UMP, en martelant le mot "République" plus de 80 fois. Multipliant les références à De Gaulle, l'ex-chef de l'Etat avait parlé Nation, identité, laïcité, fermeté, refus de l'assistanat. "Dix temps forts" rythmeront la journée, autour notamment du "rétablissement de l'autorité", de "l'éducation" et des "valeurs" ou encore du "travail" Autant de thèmes chers à Nicolas Sarkozy, qui en fera ses chevaux de bataille quand il se lancera pour la primaire. L'ex-chef de l'Etat, qui veut le redevenir en 2017, a une volonté fortement ancrée: être celui qui représentera son camp à la présidentielle, même si, selon un récent sondage Odoxa, Alain Juppé, le battrait largement. Et même si, selon un autre sondage Odoxa publié samedi dans Le Parisien, près de trois quarts des Français (72% contre 26%) ne veulent pas que M. Sarkozy se présente à la prochaine présidentielle. Si aucun des candidats déjà déclarés à la primaire (Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand) ou pas encore (Bruno Le Maire notamment) ne veut se risquer pour le moment à rompre l'unité à laquelle s'est attelé Nicolas Sarkozy dès son élection à la présidence d'un parti meurtri par des mois de luttes intestines, tous refusent de voir dans cette journée une sorte de sacre sarkozyste. "Pour moi, ce samedi est un jour émouvant puisque j'ai été l'un des fondateurs de l'UMP en 2002 et son premier président. Aujourd'hui, une page se tourne et il fallait la tourner", reconnaît M. Juppé dans une interview samedi au Figaro. "C'est un acte de rassemblement et d'unité", insiste-t-il. Les ex-sportives Maud Fontenoy et Marion Bartoli devraient être présentes et la chancelière Angela Merkel envoyer un message de soutien par vidéo. Bien que festive, la fête sera néanmoins sobre, avec un budget relativement modeste de 550.000 euros, le parti étant fortement endetté (près de 70 M EUR). Chacun a même été invité à venir avec son sandwich

