Paris (AFP). Roland-Garros: Alizé Cornet et Gaël Monfils enflamment Paris

Alizé Cornet et Gaël Monfils ont fait vibrer le public parisien vendredi, la première en accédant pour la première fois de sa carrière aux huitièmes de finale de Roland-Garros, le second en le gratifiant à nouveau d'un incroyable renversement de situation. Première à s'élancer, Cornet a eu droit aux applaudissements nourris du Central, après avoir mené une bagarre acharnée de 2 h 32 min contre la Croate Mirjana Lucic-Baroni, remportée 4-6, 6-3, 7-5. Depuis 2005, quand la petite fée niçoise avait ébloui le public parisien en gagnant son premier match à Roland-Garros à l'âge de 15 ans, avant de perdre au deuxième tour contre Amélie Mauresmo, elle attendait de se hisser en huitièmes. "C'est mon premier huitième de finale en dix ans à Roland-Garros. Je n'ai pas fait tant de huitièmes que ça dans ma carrière. C'est juste génial sur un Grand Chelem", a apprécié la tête de série N.29. Pour sa 11e participation, la chance était du côté de Cornet. Elle n'avait pas à rencontrer l'une des ténors actuelles, mais la 70e mondiale, Lucic ayant éliminé au tour précédent la Roumaine Simona Halep (N.3), finaliste l'an passé. Dans des conditions rendues difficiles par le vent tourbillonnant sur le court Philippe-Chatrier, Cornet a dû puiser au plus profond de ses ressources pour se remettre d'un début de match calamiteux (0-4) et s'imposer. La Française, qui s'est écroulée au sol de joie après ce succès, en communion avec le public, peut se prendre à rêver, car personne n'est inaccessible dans son quart de tableau. Son adversaire suivante, l'Ukrainienne Elina Svitolina (N.19), est à 20 ans une novice à ce niveau en Grand Chelem. Cornet ne pourrait pas retrouver Maria Sharapova avant les demi-finales. La Russe (N.2), tenante du titre, a parfaitement maîtrisé (6-3, 6-4) l'Australienne Samantha Stosur (N.26), qui lui avait tenu tête l'an passé en huitièmes. - Chef d'oeuvre signé Monfils - Débutée avec Cornet, la journée s'est conclue sur un nouveau chef d'oeuvre signé Gaël Monfils (N.13). Le Français a effectué l'une des remontées dont il a le secret pour battre l'Uruguayen Pablo Cuevas (N.21) en cinq sets 4-6, 7-6 (7/1), 3-6, 6-4, 6-3. Le Parisien, demi-finaliste à Monte-Carlo et Bucarest cette année, était au bord de l'élimination, quand il a été mené 4-1 dans le quatrième set. Mais, n'ayant plus rien à perdre, il s'est soudain libéré, poussé par le public déchaîné du court Suzanne-Lenglen. "Ce n'était pas facile, le double break (au quatrième set) m'a fait mal. Mais tout le public a poussé. Il y avait une énergie exceptionnelle, c'était incroyable", a raconté Monfils, qui a obtenu sa dixième victoire en cinq sets (pour trois revers) à Roland-Garros. Il ne pourra toutefois se permettre ce genre de facéties en huitièmes contre Roger Federer (N.2). Le Suisse, qui s'est aisément débarrassé (6-4, 6-3, 6-2) du Bosnien Damir Dzumhur (88e), l'a déjà battu trois fois à Paris, en demi-finales en 2008, et en quarts en 2009 et 2011. Il y aura deux duels franco-suisses en huitièmes, réminiscence de la finale de la Coupe Davis 2014 gagnée par les Helvètes. Gilles Simon (N.12) et Stan Wawrinka (N.8) seront en effet eux aussi opposés. Simon, qui avait été battu par Wawrinka en cinq sets au troisième tour en 2012 à Paris, est parvenu à briser, au bout d'un long combat de cinq sets (6-2, 6-7 (6/8), 6-7 (6/8), 6-3, 6-1) et 3 h 47 min, la résistance de Nicolas Mahut (116e). Le Niçois s'est crispé après un premier set pourtant bien mené et a laissé Mahut prendre confiance et mettre en place son jeu d'attaque (51 points marqués au filet). Simon a dû attendre les deux derniers sets pour retrouver son rythme et sa sérénité. Le N.1 français se hisse pour la troisième de sa carrière (après 2011 et 2013) en huitièmes à Roland-Garros. Il essaiera d'accrocher son deuxième quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, après celui de l'Open d'Australie en 2009. Jo-Wilfried Tsonga (N.14) a complété la belle journée des Français en s'imposant (7-6 (7/3), 6-4, 6-3) face à l'Espagnol Pablo Andujar (42e). C'est la quatrième année d'affilée que Tsonga, demi-finaliste en 2013, accède au moins aux huitièmes du tournoi parisien.

