Paris (AFP). Sarkozy annonce que l'UMP s'appelle désormais Les Républicains

Nicolas Sarkozy a annoncé vendredi que l'UMP s'appelait désormais "Les Républicains", dans un "Appel à tous les Républicains de France", diffusé sur le nouveau site internet de son parti, republicains.fr. "+Républicains+, ce n?est pas seulement le nouveau nom d?un parti. C?est le cri de ralliement de toutes celles et de tous ceux qui souffrent de voir la République reculer tous les jours et qui veulent opposer à ce recul un refus déterminé", peut-on lire dans cet appel. L'appel, présenté dans un cadre tricolore, est surmonté du sigle du nouveau parti, un R stylisé, lui aussi tricolore. M. Sarkozy a également tweeté ce texte. "+Républicains+, c?est le nom de ceux qui préféreront toujours la liberté à toutes les formes de dépendance et choisiront toujours l?ouverture à l?universel contre l?enfermement communautariste, le sentiment d?une destinée commune à la guerre des origines et des mémoires". "+Républicains+, c?est ainsi que se nomment celles et ceux qui se battent pour l?émancipation de la personne humaine et pour le droit des peuples à disposer d?eux-mêmes", +Républicains+, c?est ainsi que se nomment celles et ceux pour qui le combat contre le fanatisme et l?intégrisme, contre l?obscurantisme et la déraison, contre la barbarie et la sauvagerie qui menacent toute forme de civilisation dans le monde, est au-delà de la droite et de la gauche", poursuit M. Sarkozy. "Républicains de France, vous qui pensez que la Démocratie est plus grande avec la République que sans elle, vous qui regardez la République comme une espérance, le premier de nos devoirs communs n?est-il pas de conserver à nos enfants cette espérance ? La République a besoin de chacune et de chacun d?entre vous". "Pour que demain, nos enfants retrouvent confiance dans l?avenir en continuant d?écrire une histoire de liberté, d?égalité, de fraternité et de laïcité, unissons-nous", conclut M. Sarkozy.

