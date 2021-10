Zurich (AFP). Fifa: Blatter réélu après le retrait du Prince Ali avant le 2e tour

Joseph Blatter, président de la Fifa depuis 1998, a été réélu à 79 ans pour un 5e mandat de quatre ans après le retrait de son unique adversaire, le Prince Ali, avant le second tour, vendredi à Zurich. Cette élection se tenait alors que la Fifa est frappée par un scandale de corruption planétaire. Au premier tour, Blatter avait obtenu 133 voix (140 étant nécessaires pour être élu) et le Prince Ali, 73. Le prince Ali avait donc réussi à pousser Joseph Blatter au deuxième tour, avant de se retirer. Immédiatement après l'élection, Blatter a promis de "donner une Fifa plus forte à (son) successeur". Au premier tour, la majorité des deux tiers était nécessaire. Pour le second tour et les éventuels tours suivants, la majorité simple, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages valablement exprimés, aurait suffi. Le président est élu par le congrès de la Fifa (209 votants), pour une période de quatre ans. L'élection est organisée à bulletin secret. Lors du précédent scrutin, en 2011, Joseph Blatter avait été élu avec près de 90% des suffrages (186 voix sur 203 suffrages exprimés). Il était alors le seul candidat en lice après le forfait du président de la Confédération asiatique, Mohammed Bin Hammam, contraint de se retirer quelques jours avant l'élection et suspendu à vie pour des achats de voix dans sa campagne.

