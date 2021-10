Une première recrue en attaque pour Quevilly Rouen Métropole

Plusieurs joueurs ont déjà resigné des contrats pour prolonger l'aventure avec l'ambitieuse équipe du Quevilly Rouen Métropole, née du rapprochement entre l'US Quevilly et le FC Rouen. Les gardiens Salomon Morris et Dan Delaunay, les défenseurs Gauthier Bernard et Valentin Sanson, les milieux Mickaël Firmin, David Biaou, Anthony Rogie et Arnaud Archimbaud ainsi que les attaquants Adama Sarr et Joris Colinet rempilent.

Manu Da Costa enregistre également l'arrivée de Medhy Guezoui en provenance de Sedan. L'athlétique attaquant a contribué à la montée de l'équipe ardennaise en National et pourrait aider les Normands à faire de même.