Paris (AFP). Roland-Garros: Simon en 8e en sortant un Mahut batailleur

Gilles Simon, tête de série N.12, a fini par prendre le dessus sur un Nicolas Mahut offensif et combatif après un long match en cinq sets 6-2, 6-7 (6/8), 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, vendredi au troisième tour de Roland-Garros. Le N.1 français atteint pour la troisième fois de sa carrière (après 2011 et 2013) les huitièmes à Roland-Garros. Il n'est jamais allé plus loin à Paris et sera opposé au Suisse Stan Wawrinka (N.8). Simon disputera au total le huitième huitième de finale de sa carrière dans les tournois du Grand Chelem. Il n'a accédé qu'une fois aux quarts, en 2009 à l'Open d'Australie. Simon a bien maîtrisé le premier set. Mais il a ensuite laissé Mahut, 116e mondial, prendre confiance, mettre en place son jeu d'attaque (51 points marqués au filet) et le retenir dans un match interminable, conclu en 3 h 47 min. "J'ai bien débuté", a observé Simon. "Mais après, dès que j'ai commencé à me crisper, il m'a agressé. J'ai mis beaucoup de temps à retrouver mon rythme. Je n'ai retrouvé mon relâchement que sur la fin, avec la fatigue." Le Niçois a perdu le tie-break du deuxième set sur une double faute, puis celui du troisième sur un retour trop long après avoir mené 3-0. Mahut, qui espérait atteindre les huitièmes d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, a fait un match remarquable, lui l'adepte du gazon que la terre battue a longtemps rebuté. Mais l'Angevin a commencé à s'user physiquement dans les deux derniers sets, se faisant moins précis au filet, ce dont a finalement profité Simon.

