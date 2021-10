Tripoli (AFP). L'EI a pris en Libye le contrôle de l'aéroport de Syrte

Le groupe Etat islamique (EI) a pris le contrôle de l'aéroport de la ville syrienne de Syrte après le retrait jeudi soir des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya, ont indiqué vendredi un responsable et l'organisation jihadiste. La base aérienne d'Al-Qardabiya, où se trouve l'aéroport international de Syrte, devient le premier aéroport pris par l'EI depuis que le groupe ultra-radical, est actif en Libye. La base "est tombée aux mains de l'organisation EI", a déclaré Mohammed Al-Chami, un responsable proche de Far Libya. L'EI a également annoncé dans un message avoir pris le contrôle de l'aéroport. M. Chami a indiqué à l'AFP que les jihadistes avaient profité d'une opération de redéploiement des troupes qui étaient chargées de protéger le secteur pour s'y infiltrer et occuper les lieux. La base a été entièrement évacuée par les troupes liées à Fajr Libya, selon lui. L'EI contrôle depuis février de larges zones dans la région de Syrte, notamment la localité de Noufliyeh, devenue son fief local. Fajr Libya, qui a pris le contrôle de Tripoli en août 2014, avait chargé le "bataillon 166" de défendre et sécuriser Syrte, ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale libyenne. L'EI a indiqué pour sa part sur Twitter que "des violents combats l'avaient opposé à des troupes liées à Fajr Libya dans tous les secteurs de Syrte", et confirmé la prise de la base aérienne d'Al-Qardabiya. La Libye a sombré dans le chaos après la chute en 2011 du régime Kadhafi, et les milices y font la loi. Fajr Libya s'est emparée en 2014 de Tripoli, poussant le gouvernement reconnu par la communauté internationale, ainsi que le Parlement, à s'exiler dans l'est du pays.

