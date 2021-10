Zurich (AFP). Election sous tension à la Fifa - EN DIRECT

09:27 GMT - Blatter, entré à la Fifa en 1975 comme directeur technique, devenu secrétaire général de 1981 à son accession à la présidence, s'est posé en victime de la corruption, soulignant que les actions des suspects arrêtés "jettent la honte et l'humiliation sur le football et demandent des actions et du changement". 09:27 GMT - Ali peut-il renverser Blatter ? C'est la question que tout le monde se pose. Michel Platini qui a demandé en vain au dirigeant suisse en exercice depuis 1998 de démissionner, veut y croire: "Avant les événements de cette semaine, peut-être pas, mais maintenant avec ce qui s'est passé, je pense que Blatter peut être battu". 09:20 GMT - "Commençons tout de suite à réparer les dégâts", poursuit Blatter. Le Suisse, qui a déjà surmonté de graves crises, en 2002 et 2011, en étant finalement réélu, use ensuite de sa célèbre métaphore marine en appelant les 209 fédérations composant la Fifa à le rejoindre pour que "le bateau ne tangue plus, et avance tranquillement". 09:05 GMT - "Les fautifs, s'ils sont reconnus coupables, ce sont des individus, pas l'ensemble de l'organisation", lance Blatter, lors du congrès électif de la Fifa. "Les évènements de cette semaine ont jeté une ombre. Essayons d'enlever cette ombre, on ne peut pas admettre que la réputation de la Fifa soit traînée dans la boue", a ajoute "Sepp", président depuis 1998, avant de conclure: "serrons les rangs pour aller de l'avant". 08:58 GMT - EN DIRECT - Joseph Blatter, 79 ans, brigue un 5e mandat à la tête de la Fifa, organisation qui régit le foot mondial, persuadé qu'il est le seul à pouvoir faire le ménage au sein de l'institution secouée par un scandale planétaire de corruption. Attaqué de toutes parts, le Suisse de 79 ans, dont le président de l'UEFA Michel Platini a demandé hier la démission va affronter le prince jordanien Ali bin Al Hussein , 39 ans, un de ses vice-présidents, qui se présente comme l'homme du changement. Mercredi, deux procédures judiciaires distinctes diligentées par les justices américaine et suisse, pour corruption présumée à grande échelle, ont abouti à l'arrestation à Zurich de sept élus de l'instance dans un hôtel de luxe, inculpations en rafales et perquisitions de son siège.

