L'INSEE: une amélioration encore insuffisante en 2014 en Haute-Normandie

Dans un contexte économique national qui peine à renouer avec une croissance forte, c'est la troisième année consécutive de croissance à moins de 1%, la Haute-Nomandie affiche des améliorations qui restent néanmoins insuffisantes durant l'exercice de l'année 2014.

La baisse de l'emploi continue

Comme la France, la Haute-Normandie n'échappe pas à la baisse de l'emploi qu'il soit industriel (-1,8%) ou dans le secteur tertiaire hors intérim (-1.5%). "L'emploi baisse, mais moins fortement qu'en 2013 et que sur la moyenne nationale", nuance Jean-François Eudeline, chef du service études diffusion à l'INSEE. Le chômage poursuit donc son augmentation avec une hausse de 0.1% en 2014, dont une hausse de 2.1% des demandeurs d'emploi de catégorie A et une hausse significative de 7.9% des chômeurs de catégorie B et C, généralement ceux qui ont des emplois précaires.

Cependant il y a aussi de quoi se réjouir puisque l'intérim a connu un rebond de 11% notamment grâce à l'emploi intérimaire dans le secteur de l'automobile notamment. Il faut également noter la création de 10 800 nouvelles entreprises, après trois années de repli. La chômage des jeunes de moins de 25 ans diminue de 1,8% pour la catégorie A, en partie grâce aux emplois d'avenir.

La construction et les transports en baisse

Les permis de construire en 2014 ont fortement chuté de 30% contre 11% dans la reste de la France. "On explique cette lourde diminution par le fait que la Haute-Normandie se soit bien maintenue durant les années précédentes comparativement au reste du pays, elle suit donc la tendance nationale à présent", indique Jean-François Eudeline.

Le trafic portuaire haut-normand a diminué, le port du Havre baisse de 0.6% en un an tandis que celui de Dieppe diminue de 5,2% à cause de la baisse du trafic d'hydrocarbure qui représente néanmoins toujours plus de la moitié du trafic. On note cependant une excellente tenue du trafic des conteneurs, +4,2% à Rouen.

Le tourisme et l'agriculture affectés par les pluies estivales

Les pluies abondantes du mois d'août 2014 ont occasionné une baisse de rendement de 2% pour le blé, or dans le reste du monde les récoltes de blé ont été bonnes, ce qui a induit une baisse de 11% du prix du blé. Les cultivateurs ont vu leurs revenus chuter de 40% contrairement aux producteurs laitier qui, eux, ont augmenté leurs revenus de 30%: "Grâce à la forte demande en lait provenant de la Chine",commente Jean-François Eudeline.

Le tourisme a également été en berne au moins de juillet et août dû aux précipitations. Néanmoins les belles températures de fin de saison ont pu compenser et rattraper la baisse de fréquentation touristique de l'été. Sur l'exercice 2014, l'hôtellerie haut-normande enregistre une hausse de 0,6%, une hausse qui est en grande partie due à l'augmentation de la fréquentation des étrangers.